Durante seu pronunciamento na sessão itinerante realizada na quinta-feira 23, o deputado estadual Luizinho Goebel (PV) agradeceu o governador Marcos Rocha, por ser um governo humilde, prestativo e por ouvir a voz rouca das ruas. “O governo tem nos ouvido e acredito que Rondônia em breve irá escrever uma história bonita, diferente de antes”.

O parlamentar destacou o empenho do secretário de Agricultura, Evandro Padovani em realizar a grande feira. “Não é fácil fazer uma festa dessa, com 100 mil pessoas no ambiente, construído em pouco tempo e isso vem dando certo. A Rondônia Rural Show é de fato a cara de Rondônia. Tudo aquilo que Rondônia tem de bom tem nessa edição da Rondônia Rural Show”.

O deputado agradeceu ainda a imprensa, que tem divulgado todas as edições da feira. “A Rondônia Rural Show não é do governo, dos deputados, é de todo o povo do Estado. Ela que nos dá a oportunidade de trazer pessoas para investir e talvez montar sua empresa, sua indústria e gerar renda para nosso Estado”.

Goebel finalizou o discurso anunciando que irá apresentar projeto solicitando a criação da Frente Parlamentar da Agricultura, já existente no congresso, para que aqueles que plantam e colhem tenham ouvidos na assembleia e se transforme em uma bandeira de luta de quem defendem o Estado.