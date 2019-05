O secretário nacional de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Júnior, visitou à 8ª Rondônia Rural Show onde se encontrou com o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, que estava em reunião com equipe técnica do governo, produtores rurais e representantes de associações comerciais.

Antes de chegar à feira, o secretário disse que visitou produtores para ouvir deles como que o governo federal pode ajudar.

O secretário ministrou no sábado 25, a palestra com o tema: Políticas Públicas para o desenvolvimento da aquicultura no Brasil. ‘‘A nossa função é ouvir os produtores e trabalhar em prol da produção rural. O nosso país é um grande produtor rural especialmente na pecuária e grãos, mas também pode ser um grande produtor mundial de pescados’’.

Mesmo com todo potencial hídrico o Brasil é um grande importador de pescados. Cenário que segundo o secretário deve mudar e, para isso, o fortalecimento da cadeia de peixe em Rondônia é essencial. ‘‘Rondônia tem uma capacidade tremenda na pesca. Nós crescemos muito’’, conta o governador esperançoso com os avanços desse setor na cadeia produtiva do Estado.

O secretário ainda destacou que o momento é de grandes cobranças no cenário nacional e dentro dos estados, que muito precisar ser feito, mas que logo as engrenagens vão funcionar com força para mover a economia de forma pujante. ‘‘Pegamos a casa desmontada, ainda pegando fogo. Dias melhores virão para nosso país. As engrenagens estão sendo postas e quando esse máquina começar a funcionar, é Rondônia, é o Brasil avançando’’, assegurou.