Aos 19 anos, Larissa Lopes Linhares decidiu prestar o seu primeiro vestibular. A jovem tinha em seus planos cursar ciências contábeis e na noite de terça-feira 22, ela deu o primeiro passo para a realização de um sonho.

Larissa fez o vestibular agendado da Unesc, modalidade em que o candidato escolhe a data e o horário que quer realizar a prova. A estudante assim como todos os candidatos fez a prova em um espaço preparado, climatizado, com computadores individuais e com toda a tranquilidade possível.

“Achei de grande importância poder agendar a hora e o dia do meu vestibular, isso facilitou muito para mim. Confesso que fiquei trêmula de início e muito nervosa, pois é o primeiro vestibular que faço, mas tive foco e persistência. Depois fiquei super tranquila, coloquei na cabeça que é o pontapé inicial de um grande sonho que está se realizando. Achei o sistema da prova, pelo computador, bem simples e não tive dificuldades. As perguntas vem relacionadas com cada matéria e, referente à redação, não tive dificuldade, pois tenho muita facilidade em desenvolver textos e argumentos sobre diversos assuntos”, destaca a jovem que é secretária de um médico, em Cacoal.

Sobre a escolha do curso de ciências contábeis, Larissa também foi enfática. “Desde pequena tive o interesse na área de movimentação de registros e controle financeiro de uma empresa. Sempre tive o raciocínio matemático desenvolvido e acredito que posso ser uma excelente profissional e tenho certeza que não me arrependerei na escolha deste curso. Pesquisei e vi que atualmente, nesta área, faltam profissionais”.

Já sobre a decisão de cursar o ensino superior na Unesc e as expectativas para o futuro, Larissa não escondeu sua felicidade e ansiedade.

“A minha expectativa é que terei a certeza de poder indicar, para outras pessoas que vão iniciar na jornada acadêmica, a escolha por uma das melhores faculdades da região. Quero chegar ao final sendo uma excelente profissional, com a certeza que escolhi um excelente curso oferecido pela Unesc. O meu objetivo é estar preparada para o novo mundo que está surgindo, que exige um ser humano capacitado. Quero mesmo é trabalhar por conta, abrir um escritório e tudo isso é questão de tempo e constância do meu esforço. Mas creio que estou no caminho certo”, conclui empolgada.

A jovem iniciará a graduação já no segundo semestre de 2019. Isso porque, pouco tempo depois de concluir a prova do vestibular , ela teve o resultado positivo: foi aprovada e está apta a iniciar a graduação em ciências contábeis.