No inicio da manhã desta quarta-feira 29, o deputado estadual Chiquinho da Emater (PSB) recebeu em seu gabinete na Assembleia Legislativa, a visita do vice-governador do Estado de Rondônia, José Jodan (PSL).

Na ocasião, o vice-governador enfatizou que independente de partido seu compromisso é com Estado, estando ali para servir o povo, e tais visitas serão feitas a todos os parlamentares da casa.

Jodan pontuou que o contato com os deputados fará com que contribua ainda mais para atender os segmentos do Estado, podendo viabilizar e garantir ações para as áreas da saúde, agricultura, educação e infraestrutura.

“Estive no Cone sul visitando prefeitos e vereadores para ouvir as demandas de cada município e levá-las ao governador Marcos Rocha, inclusive já entregamos diversos equipamentos como patrulhas mecanizadas, tratores com carretas, grades, escavadeiras e caminhões”, concluiu o vice-governador.