Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro aconteceu na manhã desta quinta-feira 30, no cruzamento da Avenida 1804 com a Rua 1805, no Bairro Bela Vista, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, o motorista do carro Fiat Mobi de cor preto, placa QLW-3723/Rio Branco (AC) teria avançado a preferencial, o que fez com que colidisse com uma moto Honda/CB 300R vermelha, placa NCW-9825/Vilhena. Com o choque, o piloto da moto teve ferimentos leves e alguns danos materiais.

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, os envolvidos tiveram uma breve discussão, pois o condutor do carro, inicialmente, se negou a negociar com o motociclista. Com a chegada da perícia o conflito foi resolvido e os envolvidos entraram em acordo.