De acordo com a Boletim do Ocorrência (BO), na manhã desta quarta-feira, 29, a Polícia Militar (PM), recuperou uma motocicleta na BR-364, Km 18, linha 135 – área rural de Vilhena.

Denúncia anônima levou a polícia até o veículo, uma moto Honda Biz 125 ES de cor preta, placa NCN-2515/Vilhena.

Conforme narra o BO, a moto estava abandonada as margens da rodovia. Quando uma pessoa passou e avistou veículo, com isso, ligou para a Central de Operação da Polícia Militar e passou as coordenadas onde estava a motocicleta.

Contudo, uma guarnição foi até ao local e constatou a veracidade da informação. Ao consultar pela placa verificou se tratar de veículo com registro de roubo/furto.

No local, a polícia encontrou uma chave de fenda com o cabo vermelho e no bagageiro havia um galão contendo gasolina.

Segundo informação da polícia, a moto foi roubada no dia 18 de maio de 2019. O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).