Gerar conexão com os filhos tem se tornado um grande desafio na vida dos pais, e não é por acaso que a especialista em Programação Neurolinguística (PNL) e Hipnologia, Mileine Vargas, virá a Vilhena neste sábado 01, para realizar um treinamento.

O workshop terá a carga horária de oito horas para que pais, avós, lideres educacionais e religiosos possam receber ferramentas de PNL para se aproximar ainda mais desta geração.

“O objetivo do workshop ‘Gerando Conexão com os Filhos’ é de que os participantes descubram como fazer para ter mais intimidade e confiança, fazendo com que se restabeleça a harmonia nos relacionamentos”, reforçou Mileine Vargas.

A palestra contribuirá para a formação da autoestima, trabalhará com a eliminação de traumas e bloqueios, ensinará estratégias para agir nas situações de dúvidas, solucionar conflitos, ter domínio na orientação para um futuro com mais resultados na vida pessoal e profissional, além de aprender como ser uma mãe ou um pai confiante.

“É importante saber que as ferramentas que estão sendo disponibilizadas neste workshop contribuirá muito para os relacionamentos, estamos em Vilhena, conhecemos nossas necessidades e temos a nossa disposição uma excelente profissional”, afirmou Rosângela Goebel organizadora do evento.

A organizadora ressalta ainda que as vagas são limitadas, e a formação acontecerá no dia 01 de junho, das 09h as 12h30 e das 14h as 18h no Espaço Guaporé do Sicoob Credisul.

MAIS SOBRE MILEINE VARGAS

Mileine Vargas é natural de Porto Alegre (RS), sendo a primeira mulher da Região Sul do Brasil a treinar pessoalmente com Richard Bandler, John Grinder (criadores da PNL) e Anthony Robbins.

Trainer de PNL, hipnóloga e empresária tem formação completa em Programação Neurolinguística no Brasil, Practitioner pela Universidade da PNL nos EUA, é membro da Academia Internacional de Trainers em PNL (ITA) e tem a certificação em Analista de Inteligência Emocional.

É autora do livro “O dia que me demiti” e idealizadora do programa de desenvolvimento da mulher.