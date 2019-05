O mecânico Wagner Souza Nava, de 34 anos, procurou a redação do Extra de Rondônia, nesta sexta-feira, 31, para esclarecer um fato que aconteceu no último dia 3 de maio, numa chácara em Vilhena.

De acordo com Wagner, estava no local se divertindo com sua esposa A,O, de 25 anos, quando ao amanhecer foi para o carro pegar um copo de bebida, neste momento olhou para o salão e viu uma pessoa segurando a sua esposa, com isso, ver o que estava acontecendo, uma garçonete falou que ela estava brigando, sendo que Wagner alega que não sabia com quem a esposa estava se desentendendo.

Entretanto, após o episódio Wagner afirma que segurou a esposa e disse, “vamos embora”, porém, Wagner conta que a esposa pegou uma garrafa quebrou e ficou com o caco na mão, em seguida deu várias risadas e disse, “que o capeta tinha baixado nela, e que podia vim para cima dela”, nisso a pessoa que ela havia se desentendido apareceu e a confusão recomeçou, e na briga acabou ferimento a pessoa com o caco de vidro, nesse momento Wagner afirma que pegou a esposa para levar até ao carro, mas acabou caindo e a esposa sofreu algumas lesões.

O mecânico ressalta que teve muito trabalho para chegar em casa. Contudo, algum tempo depois deixou a esposa na residência e saiu para a rua, porém, foi parado pela polícia, e por estar embriagado foi levado para a delegacia, onde diz que ao chegar, encontrou a esposa fazendo boletim de ocorrência contra ele.

Wagner disse que ficou preso 7 dias por estar dirigindo embriago e 13 dias pela confusão com a ex-mulher. Está respondendo em liberdade por lesão corporal, mas alega que é inocente e apenas tirou a ex-esposa da confusão, no qual ele também saiu machucado como mostra as fotos abaixo.