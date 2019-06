Dezenas de ocorrências de roubos e furtos foram registradas nesse começo de mês na delegacia. O aumento da criminalidade preocupa a população vilhenense.

Numa residência localizada na Rua 822, no bairro Embratel, uma bicicleta foi furtada de uma casa enquanto o dono dormia.

Outro caso registrado dá conta que a vítima acordou por volta das 04h00 com os latidos contínuos de seu cachorro, assim que saiu para ver o que estava acontecendo, notou que sua bicicleta de cor vermelha, da marca Genova tinha sido furtada.

Uma guarnição da Polícia Militar fez diligências nas proximidades, mas, não localizou nenhum suspeito.

Outra vítima contou à polícia que teve sua bicicleta furtada na Avenida 622, quando estava em um bar.

Na ocasião, deixou sua bicicleta da marca Caloi, de cor preta na frente do comércio e entrou para. Após passado algum tempo, saiu do estabelecimento no intuito de ver se seu veículo estava no local. Contudo, a bicicleta havia desparecido.

Já na Rua 1507, no bairro Cristo Rei, uma guarnição da PM patrulhava pela via, quando os militares avistaram um homem posteriormente identificado como Isaque Viana Vicente, de 19 anos, em atitude suspeita, diante da situação o abordaram e realizaram uma revista, porém, naquele momento nada foi encontrado.

Entretanto, o suspeito confessou aos policiais que horas antes havia furtado uma bicicleta e um aparelho. Diante do fato, o rapaz recebeu voz de prisão.

Todos os casos foram registrados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).