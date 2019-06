O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 04, na Avenida Jô Sato (BR-174), área urbana de Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do automóvel Ford Fiesta, transitava pela rodovia, sentido Juína, quando ao chegar próximo ao cruzamento da Avenida Rio Janeiro, perdeu o controle de direção, com isso, o carro rodou sobre a pista, e acabou atingindo o poste de energia.

No impacto, o motorista sofreu ferimentos e foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro do hospital regional.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada e registrou a ocorrência.