Estudantes da rede municipal de ensino de Cerejeiras e Colorado do Oeste serão beneficiados com o Projeto Musicando, que será implantado com recurso de emenda parlamentar do deputado estadual Ezequiel Neiva (PTB). O projeto deve ser implantado ainda neste ano, e atenderá aproximadamente quatro mil estudantes ao ano, da creche ao 5º ano do Ensino Fundamental.

Ezequiel Neiva destinará ao Projeto Musicando emendas parlamentares que somadas chegam ao montante de R$ 650 mil, sendo R$ 346 mil para Colorado do Oeste e outros R$ 284 mil para Cerejeiras. Os projetos estão em fase final de tramitação. O deputado Neiva destaca a importância do investimento para que as prefeituras de Cerejeiras e Colorado possam incluir na grade curricular dos municípios o ensino de música.

A secretária de Educação de Cerejeiras, Zenilda Terezinha Mendes da Silva, explica que a emenda do deputado será destinada para a aquisição de uma coleção didática para dar suporte aos professores no processo de ensino e aprendizagem. “Teremos a oportunidade de inserir a música de forma lúdica, visando à sensibilidade e a conscientização musical do aluno”, observou.

Neiva enalteceu que as emendas parlamentares fortalecem as parcerias com os municípios. Disse que em Cerejeiras atende solicitação dos vereadores Saulo Siqueira, Zeca Rolista e Kiko. Em Colorado os pedidos partiram dos vereadores Evandro da Farmácia, Rudi Naue e Natálio.