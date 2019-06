Durante a 6ª Semana ENEF, que aconteceu de 20 a 26, a Sicoob Credisul alcançou 1,5 mil pessoas com palestras e workshops gratuitos de educação financeira.

As ações foram realizadas no CTC Sicoob Credisul e em 18 escolas municipais e estaduais do Cone Sul de Rondônia. O objetivo foi promover a conscientização sobre a importância do planejamento financeiro para o desenvolvimento pessoal e familiar.

As palestras realizadas nas escolas, pela equipe de educadores financeiros da Sicoob Credisul, alcançaram crianças e adolescentes, de 6 a 18 anos, em Vilhena, Cabixi, Cerejeiras, Corumbiara, Colorado do Oeste e Pimenteiras do Oeste.

Além dessas, no dia 20, ocorreu a palestra “Como Conquistar sua Independência Financeira”, com Agostinho Nunes Neto. O evento reuniu cerca de 200 pessoas na Sala Expansão do CTC Sicoob Credisul.

E nos dias 24 e 25, foi realizado na Sala Guaporé do CTC Sicoob Credisul, o workshop “4 Estágios para Organizar sua Vida Financeira e Começar Bem”, para duas turmas. O workshop também foi ministrado por Agostinho, que é palestrante com certificado em negociação pela Universidade Harvard. Todas as ações não tiveram custo algum aos participantes.

Apesar do encerramento da 6ª Semana ENEF, a Sicoob Credisul seguirá com ações de educação financeira ao decorrer do ano. Escolas interessadas em receber palestras podem entrar em contato pelo telefone (69) 3316-6123 ou pelo e-mail ieda@sicoobcredisul.com.br.