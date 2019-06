A Polícia Federal (PF) deflagrou, no último mês de maio, a operação “Epistula Perscripta” nas cidades de Vilhena/RO e Manaus/AM, quando buscou-se cumprir 03 mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça Federal, Subseção Judiciária de Vilhena/RO.

A operação é resultado de investigação policial com o objetivo de apurar os responsáveis pela prática do crime de furto mediante arrombamento de valores e patrimônios de propriedade da Agência do Correios de Vilhena, ocorrido em 05 de julho de 2017.

A partir das investigações realizadas pela PF foi possível identificar os envolvidos na ação, alguns destes com longo histórico criminal.

Foram identificados elementos vinculados à facção Comando Vermelho, da região de Mato Grosso e Rondônia, que estavam se organizando para efetuar arrombamentos às Agências dos Correios em Rondônia com o intuito de levantar dinheiro para subsidiar apoio (pagamento de advogados) a membros da facção criminosa que se encontram encarcerados no Centro de Ressocialização Cone Sul em Vilhena.

Dois dos mandados judiciais foram cumpridos em casas de detenções pelo fato de os envolvidos já estarem presos por outras práticas criminosas, sendo cumprido um no Centro de Ressocialização Cone Sul, de Vilhena, e outro no Centro de Detenção Provisória Masculino – CDPM/SEAP/AM, na cidade de Manaus/AM. As diligências para localização do terceiro envolvido ainda estão em andamento.

O NOME

“Epistula Perscripta”, palavra em latim que significa “Cara Registrada”, faz alusão aos vestígios deixados pelos criminosos na Agência dos Correios, local do crime, que serviram de base para o início das investigações.