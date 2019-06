Em reunião com prefeito Evandro Marques, secretários e munícipes em Monte Negro, neste sábado, 08, o deputado federal Coronel Chrisostomo, atendendo ao pedido do prefeito, empenhou recursos de emendas para as áreas de educação e saúde do município.

Na oportunidade o deputado ouviu as demandas do município e solicitou que na próxima semana o prefeito e os secretários compareçam em seu gabinete em Porto Velho para informar à assessoria demandas da esfera ministerial que possam beneficiar o município.

BURITIS

Em Buritis o deputado e sua equipe foram recebidos por amigos, membros do partido, professor Evanildo, vereador João Orlando, Adecleiton – residente do DER, e comitiva da prefeitura.

Visitou o tenente Daniel da polícia militar do município e participou do programa do Edson Nascimento na Rádio Alternativa onde falou sobre seu trabalho no Congresso Nacional.

Em seguida participou de reunião no auditório da Associação Comercial de Buritis, contando com a presença do prefeito Roni Irmãozinho, empresários, produtores rurais e presidente de associações. Participaram também do encontro, Zé Maria – Representante das Associações Rurais; Daniel – Sub Comandante da Polícia Militar ; Adecleiton – Residente do DER; Vereador João Orlando; Daniel – Presidente da Associação Comercial; Manoel Cuiabano – presidente do SOS do Leite, onde falou dos seus projetos na Câmara Federal.

Após a visita e reuniões em Buritis, o parlamentar seguiu para Pimenta Bueno onde será recebido pelo prefeito Arismar Araujo e lideranças políticas, rurais, empresariais e de segmentos da sociedade.

Na segunda-feira, 10, o deputado participará do encontro dos prefeitos do Estado promovido pela AROM em Cacoal.