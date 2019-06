O diretor clínico do Hospital Regional de Vilhena, Romualdo Kelm, se manifestou a respeito do caso do médico preso acusado por pacientes de ter cobrado dinheiro para fazer exame de Ecocardiograma dentro do Hospital Regional na noite desta sexta-feira, 7, durante seu plantão médico.

Romualdo anunciou o afastamento do médico e abertura de sindicância interna dentro da unidade de saúde, além de providências da Comissão da Ética do HR.

“É um procedimento ilegal e encaminharemos o caso ao Conselho Regional de Medicina (CRM). Por ser um hospital municipal é gratuito e extremamente proibido qualquer tipo de cobrança nesta instituição”, disse Romualdo.

O CASO

O médico Charles Novaes foi preso após denúncia formalizada pelo diretor do próprio HR, Faiçal Akkari, e os médicos Romualdo de Andrade e Marco Túlio, o primeiro diretor clínico do HR e o segundo Delegado do Conselho Regional de Medicina (CRM).

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO) 102273/2019, uma das vítimas, Marina de Araújo, relatou que Charles solicitou de seus familiares o pagamento de um exame de Ecocardiograma pelo valor de R$ 380,00, o qual teria que ser pago em sua clínica particular mediante entrega de um recibo, sendo este pago pelo esposo da vítima, Nelson Amansio, no período da tarde. Marina informou que à noite Charles levou-a em uma sala dentro do HR e realizou o referido exame em um aparelho móvel (leia mais AQUI).

