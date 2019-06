O acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desta segunda-feira, 10, no Km 11 da BR-435, próximo a cidade de Colorado do Oeste.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma caminhonete Hilux de cor branca, placa NCO-8055/Sapezal-MT, e um Ford Ecosport de cor prata, placa NPJ-9188/Cabixi-RO, seguiam em direção a Vilhena, quando o motorista do Ecosport freou bruscamente devido buracos na pista.

Com isso, o condutor da Hilux não teve tempo hábil para frear e acabou batendo na traseira do Ecosport, fazendo com que rodasse e invadisse a pista contraria batendo numa carreta que trafegava sentido Colorado.

Apesar da violência do impacto, houve apenas uma pessoa com ferimentos leves, no qual foi levada para o hospital municipal.