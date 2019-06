Os vereadores Sidnei dos Santos Moura (PP), popular “Nei Moura” e Jadir Medeiros Pontes (MDB), conhecido por “Dirim”, de Corumbiara, viajaram à Brasília no último dia 19 – segundo a informação para participarem de cursos na capital federal.

Contudo, provavelmente devido a desinformação, levaram bagagem acima do peso permitido pela companhia aérea. Com isso, tiveram que pagar pelo excesso, o valor de R$ 200,00 cada um. Entretanto, no retorno, como é de praxe os parlamentares apresentam as notas para justificarem a viagem. Porém, o vereador Nei Moura pediu reembolso do valor pago pelo excesso.

Ouvido pelo Extra de Rondônia, Lázaro Câmara, diretor administrativo da Câmara de Vereadores disse que apenas o vereador Nei Moura havia pedido o reembolso. Mas para devolução do valor gasto, o pedido, primeiro passa pelo controle interno para ser analisado, depois pelo jurídico, onde dará parecer favorável ou contra.

Todavia, o parlamentar se adiantou e em contato com a reportagem, disse que foi comunicado pela direção da Casa que a devolução do valor gasto por ele no excesso da bagagem não tem base legal para ressarcimento.

Além disso, Nei Moura, contou que viajou dia 19 e voltou dia 26 de maio. Portanto ´para economizar, ele e o colega foram de ônibus até Cuiabá e de lá embarcaram para Brasília, onde participaram de cursos entre as 08h da manhã as 13h com duração de cinco dias.

O vereador justifica que após as 13h ele e o colega aproveitaram o tempo para visitarem os parlamentares rondonienses no Congresso Nacional e entregarem projetos de demandas de seu município aos representes do Estado.