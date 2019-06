L.L.D.S, de 17 anos, foi apreendido pela Polícia Militar (PM), transportando cerca de 510 quilogramas de substancia análoga a pasta base de cocaína, em Vilhena.

Conforme boletim de ocorrência, o Núcleo de Inteligência (NI) recebeu informações que um homem conhecido por “Nil” posteriormente identificado como sendo Edenilson França Souza, de 24 anos, estava comercializando entorpecentes em sua casa na Rua 1503, no bairro Cristo Rei.

Com isso, a polícia passou a fazer monitoramento do suspeito, levantando informações de sua atividade ilícita. O NI recebeu informação que um homem iria para a cidade de Pontes e Lacerda buscar drogas para Edenilson.

Contudo, foi descoberto que Edenilson comprou uma passagem de ida e volta para cidade citada em nome do menor de idade L.L.D.S, de 17 anos.

Entretanto, foi reforçado o monitoramento de Nil e os passos do adolescente, que chegou em Vilhena num ônibus por volta das 20h30 de terça-feira, 11. Ao desembarcar o rapaz fez contado via celular com alguém e logo pegou um taxi, sendo seguido pelos policiais que com apoio da guarnição do bairro Cristo Rei, fizeram a abordagem próximo à Avenida 1705 com a Avenida Breno Luiz Graebin. Sendo localizado dentro de uma mochila, substância aparentado ser pasta base de cocaína pesando 510 quilogramas.

Indagado, o menor confirmou que pegou a droga na cidade de Pontes e Lacerda-MT, e que esta é a primeira vez que fez este tipo de transporte e que não havia combinado o valor que receberia quando chegasse com o entorpecente em Vilhena.

O adolescente contou à polícia que Edenilson iria se encontrar com ele na Avenida Melvin Jones para pegar a encomenda. Porém, Edenilson não foi localizado pelos policiais.

Diante dos fatos, o adolescente e a droga apreendida foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).