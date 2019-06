As escolas estaduais de ensino fundamental e médio Laurindo Groff, Pedro Cardoso Mendes e Professor Salomão Silva, no município de Nova Mamoré, foram representadas pelo deputado estadual Lazinho da Fetagro (PT) junto à Secretaria de Estado da Educação (Seduc), com a reivindicação de melhorias para que se garanta a oferta de uma educação de qualidade.

Para a escola Laurinda Groff, localizada no Distrito de Nova Dimensão, o deputado reportou a necessidade de que seja disponibilizado um professor de matemática, pedagogo, profissional para o administrativo, cozinheira e dois de Língua Portuguesa. Em sua extensão, no Distrito de Palmeiras, requer um professor para mediação tecnológica e inspetor de pátio.

No Distrito de Jacinópolis, a escola Pedro Cardoso Mendes necessita de seis professores de matemática, dois de Língua Portuguesa, um pedagogo, um profissional para o administrativo e uma cozinheira, além da recuperação da rede elétrica.

O deputado ressalta que a necessidade desses profissionais nestas escolas, remonta há algum tempo, e sua ausência já reflete na educação causando prejuízos essencialmente ao alunado. “A ampliação no quadro dos profissionais é de extrema importância e urgência, e demonstra preocupação com os alunos, mas, sobretudo, revela a vontade de assegurar uma educação de qualidade”.

A escola Professor Salomão está com a demanda de que seja providenciada uma reforma geral, com benfeitorias de rede elétrica, hidráulica, salas de aula, banheiros, cozinha, quadras e salas da administração.

“O maior problema da Escola Professor Salomão Silva é que suas instalações elétricas e hidráulicas não oferecem as condições necessárias para o funcionamento de uma escola. Diante destes problemas, é importante optar pela reforma e a partir daí observar todas as adequações necessárias buscando criar um ambiente seguro e salutar para os alunos. São mudanças necessárias e importantes que visam contribuir para a melhoria do aprendizado”, disse o deputado.