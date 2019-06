O acidente aconteceu no começo da tarde desta quarta-feira, 12, no cruzamento da Avenida Brasil (30), com a Avenida João Bernal, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora de uma moto Honda Biz, trafegava pela Avenida 30, quando no cruzamento com a Avenida João Bernal, colidiu com um ônibus escolar que pertence a prefeitura municipal de Vilhena e estava cheio de alunos.

No choque, o coletivo passou por cima da roda dianteira da moto. A motociclista sofreu ferimentos e foi levada ao hospital regional.