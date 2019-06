Lucas Leopoldino dos Santos, de 18 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM), na noite de terça-feira, 11, após assaltar uma mulher de 25 anos, na Avenida 1705, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima chamou a polícia e contou que estava na frente de sua casa, quando foi abordada por um homem de pele morena, magro, alto, trajando blusa de cor verde e boné, se aproximou perguntado as horas, pois a vítima estava com celular nas mãos, ao perceber a aproximação do suspeito a vítima disse que não tinha relógio e tentou colocar o celular no bolso, momento que o ladrão anunciou o assalto colocando um objeto pontiagudo na barriga da vítima ordenando que entregasse o aparelho ou iria furá-la.

Com medo, a vítima entregou o celular ao bandido que em seguida fugiu. Com ajuda de um motociclista, a vítima descobriu onde o ladrão se escondeu, e passou as características e o endereço aos policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), que de imediato localizou a casa e identificou o bandido que estava com a mesmo boné usado no crime. Porém, o celular da vítima não foi encontrado.

Diante dos fatos, o suspeito que foi reconhecido pela vítima, recebeu voz de prisão e foi levado para a Unidade Integrada de segurança Pública (Unisp).

A polícia pede a quem foi vítima de roubos em Vilhena, e reconhecer o suspeito pela foto divulgada que vá a delegacia para fazer o reconhecimento pessoal.