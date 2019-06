Foram identificadas as três vítimas que morreram carbonizadas em um trágico acidente ocorrido na noite de quarta-feira 12, na BR-364, região do distrito de Extrema, em Porto Velho (RO).

Trata-se da advogada Indara Araújo Alcântara, 28, a mãe dela Irlanda Barbosa Araújo, 56, e o filho Bernardo Alcântara Hartmann, de apenas quatro anos.

As vítimas moravam no município de Xapuri, no Estado do Acre e seguiam em um carro modelo Picanto de cor amarela. O carro se chocou contra uma carreta, pegou fogo e lamentavelmente a família morreu carbonizada. .

A advogada estava trabalhando recentemente no Tribunal Regional Eleitoral do Acre, mas tinha familiares em Porto Velho (RO).