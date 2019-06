Na quarta-feira 12, a Comissão de Defesa da Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (CDCAMI), esteve em reunião extraordinária sob a presidência do deputado Alex Silva (PRB), para tratar da extinção do Conselho Tutelar do Distrito de Tarilândia, localizado a 70 km do município de Jaru.

Alex Silva declarou que a intenção da comissão é ouvir e buscar uma saída para o impasse e questionou a ausência de representantes da prefeitura de Jaru na reunião.

“Estamos aqui nos propondo a ouvir e dialogar para construir um caminho que possa levar a um entendimento. Porém, queríamos aqui questionar o Ministério Público, a prefeitura de Jaru e a Câmara Municipal, mas não temos nenhum representante aqui, mesmo tendo sido convidados. São muitas dúvidas, muitos questionamentos que ficamos sem resposta”, ressaltou o parlamentar.

Estiveram presentes no debate, os deputados Cassia Muleta (Podemos) e Aélcio da TV (PP), a secretária geral da Associação Estadual dos Conselheiros Tutelares de Rondônia, Rosilene Silva, o membro do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Jaru, Ismar José Kramenauer, o membro do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, Wilson Guilherme, as conselheiras tutelares de Tarilândia, Angélica Almeida e Rosinere Lana entre outros.

O deputado Alex Silva anunciou que irá propor uma audiência pública para tratar da proteção das crianças e adolescentes, que na visão dele, está sendo negligenciada. “Este caso do Conselho Tutelar de Tarilândia evidencia a forma como o poder público e como a sociedade precisa assumir suas responsabilidades. Uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa deverá tratar dessa necessidade de se assegurar os direitos das crianças e adolescentes”, informou.

O parlamentar disse que a comissão vai seguir tentando ouvir a prefeitura e os demais envolvidos, na questão do Conselho Tutelar de Tarilândia, para esclarecer os fatos e foi levantada ainda, a possibilidade de uma diligência da comissão, em Jaru, para tratar do caso.