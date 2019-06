A Avó de um aluno de nove anos, que estuda na escola municipal Ivete Brustolin, registrou na noite de quarta-feira, 12, um Boletim de Ocorrência (BO), afirmando que o neto foi agredido por um professor do colégio.

Conforme o BO, a avó alega que o neto, aluno do 4º ano do ensino fundamental, ao chegar em casa, contou, que estava dentro da sala, quando o professor o segurou pelo pescoço e o agrediu com tapas no rosto, e em seguida, o ofendeu verbalmente.

A denunciante relata ainda, que o neto já foi agredido outras vezes pelo mesmo professor e por isso registrou a queixa. A criança foi submetida a um exame do corpo de delito, mas a reportagem não teve acesso ao laudo. A avô do garoto disse que pretende representar criminalmente o servidor público pela agressão.

O OUTRO LADO

Ouvido pela reportagem do Extra de Rondônia, Vivian Repessold, Secretária de Municipal de Educação, disse que assim que tomou conhecimento do caso, imediatamente sua equipe pedagógica, conversaram com a direção da escola para saber o que havia acontecido.

A secretária explicou que assim que teve conhecimento que família do estudante havia registrado um boletim de ocorrência, solicitou de imediato a direção para elaborar um processo administrativo disciplinar para apurar o caso.

Vivian ressalta que tomou todas as providências pertinentes ao caso e que o professor não será afastado de suas funções, enquanto não for provado que ele agrediu o aluno. “ Por enquanto ele continua em sala desenvolvendo suas atividades normais, porém, caso ele peça para tirar licença ou férias, a escola vai atender ”, frisou.

A secretária salienta, caso o laudo da perícia conste que a criança foi agredida, será feito um processo de sindicância contra o educador. “ Vamos aguardar os fatos se realmente ouve essa suposta agressão, mas quero deixar claro que a Semed, está prestando todo apoio a criança”, finalizou.