Um veículo da Secretaria Municipal de Saúde de Espigão do Oeste, que realizava o transporte de onze pacientes, saiu do município na tarde de quarta-feira 12 com destino a Porto Velho e se envolveu em um acidente as margens da BR-364.

Segundo informações do condutor da Van, o mesmo seguia pela via quando um caminhão veio para cima do veículo, dando tempo apenas de tirá-lo para o lado, saindo da pista e capotando.

Ainda de acordo com o condutor, se não fosse sua estratégia, o acidente teria tido uma proporção de maior gravidade.

As pessoas foram resgatadas, encaminhadas para receberem atendimento médico nas cidades de Jaru e Ariquemes, não havendo nenhuma vítima com ferimentos graves, apenas uma pessoa com fratura na clavícula e outra com duas costelas quebradas e um leve ferimento no rosto.