Apresentado por Lindoval Rodrigues Leal, coronel e coordenador de infraestrutura aeroportuária do Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), o projeto do novo terminal de embarque do aeroporto Brigadeiro Camarão, de Vilhena, foi recebido com entusiasmo pelo prefeito Eduardo Japonês (PV) nesta semana.

Junto dos secretários municipais Marcondes Cerruti (Indústria, Turismo e Comércio) e Ricardo Zancan (Planejamento), o prefeito analisou o projeto da obra, avaliada em quase R$ 15 milhões.

“A construção engloba um novo terminal de embarque e desembarque de 2.000m², mobiliário, dois aparelhos de raio-x, esteira, reforma do sistema de navegação, assim como a cerca de contenção ao redor da pista. É um projeto ótimo que iremos pleitear recursos na Secretaria de Aviação Civil (SAC), que tem verbas destinadas para investimentos deste tipo no Brasil todo”, explica Eduardo Japonês.

O projeto agora será encaminhado à SAC para que a Prefeitura se beneficie de verbas que são destinadas para este fim no país. O projeto passará pelo crivo da Secretaria e, depois de aprovado, a Prefeitura e o DER poderão contar com apoio de parlamentares federais.

Para o secretário Marcondes Cerrutti, essa é uma conquista para os vilhenenses. “Caso consigamos esse valor em Brasília, teremos um aeroporto no padrão que os vilhenenses e todas as cidades vizinhas merecem. É um projeto de interesse regional que reafirma a cidade como pólo importante no Sul de Rondônia, servindo inclusive de referência para o Norte do Mato Grosso”, completa.