O acidente aconteceu no início da tarde desta segunda-feira, 17, na Avenida Jô Sato (BR-174), perímetro urbano de Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do automóvel Chevrolet Onix, seguia pela BR-174, sentido aeroporto, quando ao chegar no cruzamento com Avenida Rondônia, a condutora da moto Honda Bros, com placas de Vilhena, teria atravessado à frente do carro, com isso, causando a colisão.

A motociclista bateu violentamente contra a lateral da porta do motorista, ficando com suspeita de fratura na perna.

A vítima foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena, onde ficou sob cuidados médicos.

A PRF, isolou o local e registrou o boletim de ocorrência.