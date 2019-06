A professora e ex-presidente do Sintero, Claudir Mata, foi sequestrada e teve o carro roubado no final da manhã desta segunda-feira, 17, no momento em que ela chegava a seu local de trabalho na escola Luiz Soares de Cassia, no Bairro Maringá, na Zona Leste de Porto Velho.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava no portão da escola, quando foi surpreendida por dois criminosos em um veículo, um deles desceu do carro armado e anunciou o assalto.

Os criminosos obrigaram a professora a entrar no próprio carro dela, um Fiat Estrada e rendaram os olhos da vítima. Eles seguiram até uma estrada nas proximidades da Vila Princesa.

Durante o trajeto, outro criminoso entrou no veículo e todos seguiram para a mata. No local, um dos sequestradores saiu com o carro da vítima e os outros dois permaneceram no cativeiro com a professora.

Minutos depois, a professora foi amarrada em uma árvore pelos criminosos e, em seguida, fugiram levando o carro da vítima. Após 15 minutos, a mulher conseguiu se desamarrar, procurou ajuda e a Polícia Militar foi acionada.