Nesta quarta-feira, 19, o deputado estadual Ezequiel Neiva, (PTB), visitou a redação do Extra de Rondônia e detalhou alguns projetos para o Cone Sul.

De acordo com parlamentar, está visitando todos os municípios do Cone Sul, com exceção de Chupinguaia, mas na próxima oportunidade estará passando por lá, pois tem projetos para algumas escolas.

Ezequiel ressalta que todas cidades têm emendas de autoria, citando como exemplo R$ 500 mil alocados para a saúde, ou seja, para o mutirão de cirurgias eletivas que vai desafogar os hospitais e ajudar a quem está na fila há mais de ano esperando para fazer uma cirurgia de hérnia ou vesícula.

O deputado destaca o valor de R$ 100 mil para aquisição de uma academia para o 3º Batalhão da Polícia Militar de Vilhena. Ezequiel ressalta que sua intenção é alocar cerca de R$ 1 milhão por ano para o município de Vilhena.

Neiva explana que está viabilizando a compra de dois caminhões pipa para a prefeitura de Vilhena, no qual irá ajudar a comunidade nos bairros que não tem asfalto a amenizar a poeira na época de seca.

Sobre as rodovias estaduais, ponto de muita reclamação por parte de usuários, o deputado fala que onde tem asfalto o tráfego é muito intenso principalmente na época da chuva quando intensifica pelo transporte de grãos, sendo que o asfalto sofre com muita infiltração e caminhões pesados, com isso, danifica a pavimentação ocasionando os buracos.

Neiva, ressalta que o governo vai ter que pensar em criar num novo modelo de fazer asfalto, pois na forma que é hoje, todos os anos, mesmo com reparos os buracos irão surgir, justamente pela alta trafegabilidade de caminhões até acima do peso permitido.

Ezequiel explica que cada deputado tem cerca de R$ 3,5 milhões de emendas por ano, e isso faz com que tenha que dividir para que as prefeituras possam fazer pequenas obras. Porém, pode se fazer indicações, como é o caso de Pimenteiras, que havia começado obras de asfalto, e agora foi dada a ordem de recomeço.

Ezequiel diz que as obras de asfaltamento de Corumbiara ao distrito de Vitória da União, deverá recomeçar num prazo de 10 dias, e todas as obras de grande porte iniciadas que estão paradas, o deputado garante que o governo vai terminar em breve.

O parlamentar afirma que seu relacionamento com o governador está ótimo, pois Marcos Rocha (PSL), não tinha experiência, mas está adquirindo com muita cautela e se depender dele o governo irá deslanchar e talvez será um dos melhores que já passaram pelo Estado.

Neiva é presidente da Comissão de Finança e Orçamento e relator da LDO para 2020, sendo que na próxima semana estará apresentando relatório com orçamento em torno de R$ 8 bilhões.

Ezequiel confirma que seu partido estará participando efetivamente das próximas eleições e lançando candidatos a prefeito e a vice, em nos sete municípios do Cone Sul.

O parlamentar falou também sobre as reclamações dos produtores rurais que não estão tento energia suficiente para rodar os secadores. Segundo o deputado está trabalhando com afinco junto a empresa responsável pela extensão 69 – que já assinou contrato.

A ligação subentende da subestação de Vilhena, passando por Colorado, investimento aproximado de R$10 milhões, e cerca de R$ 8 milhões em Cerejeiras e R$ 5 milhões em Corumbiara – assim resolvendo o problema elétrico naquela região.

Para encerrar, Ezequiel conta que esteve no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), pegando informações sobre o trevo de acesso a Colorado, e teve como resposta que o projeto está pronto e logo será licitado a obra.