Na manhã desta terça-feira, 25, policiais civis de Vilhena, Colorado e Cerejeiras se reuniram e participaram da paralisação nacional em protesto contra a reforma da previdência social.

A paralisação é de âmbito nacional, e segundo representantes do sindicato, a categoria está reivindicando apenas a manutenção de direitos adquiridos para aposentadoria.

O movimento ocorre durante todo o dia de hoje. Em Vilhena, os policiais estão reunidos na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), A paralisação também acontece nos municípios de Colorado e Cerejeiras.

O atendimento ao público está limitado apenas em registro de ocorrências. O setor de investigação está parado. Durante a manifestação os policiais civis estão promovendo ação social, doando sangue.

De acordo com informações do sindicato, a próxima manifestação será em Brasília, no dia 02 de julho, onde uma comitiva de Rondônia participará do movimento na Capital Federal.