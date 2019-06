Lucya Altmann, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, para tentar encontrar os irmãos de Antônio Silva Ferreira (foto).

Lúcya é amiga de Antônio que trabalhou por muitos anos em serraria no Estado do Mato Grosso e hoje mora na cidade de Brianorte-MT.

Antônio contou a Lucya que tem muita vontade de encontrar seus irmãos que não vê há mais de 30 anos.

Com isso, Lúcya entrou em contato com a reportagem do Extra, para produção de uma matéria, no qual o intuito é localizar seus irmãos, João Silva Ferreira, Pedrinho Jacir Silva Ferreira e Luiz Silva Ferreira, filhos de Joaquina Silva Ferreira e Sebastião da Costa Ferreira.

Segundo Lúcya, os irmãos de Antônio podem estar morando em Rondônia, dois deles no município de Chupinguaia.

Se alguém conhecer João Silva Ferreira, Pedrinho Jacir Silva Ferreira ou Luiz Silva Ferreira, entrar em contato com Lucya no número (66) 9- 8423-2228.