Com objetivo de criar um núcleo de projetos regionais e garantir aporte técnicos para participar de editais e captações de recursos, o governo de Rondônia, por intermédio da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), em parceria com Secretaria Executiva Regional de Vilhena, está realizando a oficina de “Elaboração de Projetos”, evento que começou ontem, dia 25, encerrando-se nesta quarta-feira 26, no espaço da Faculdade Fimca.

Ministrado pelo coordenador das Secretarias Executivas Regionais de Rondônia, Natan Oliveira da Costa, com o apoio do representante do governador Marcos Rocha no Cone Sul, Nilton Gomes Cordeiro, o trabalho está focado em elaborar projetos para o Estado, municípios e, principalmente, para as entidades que formam o terceiro setor.

Após a confecção dos projetos, a meta é captar recursos junto aos ministérios, além de entidades que demandem verbas sociais e agentes financeiros.

Com a capacitação, o governo espera que, com o aporte técnico necessário, haja uma busca eficiente na concorrência de editais e demais processos de captação de recursos para a execução de projetos regionais.

Com 24 horas de carga de horária, a oficina conta com participantes de várias cidades do Cone Sul, reunindo agentes públicos municipais, estaduais e federais que, entre outras atividades, estão começando os primeiros passos na elaboração de projetos a partir de suas realidades. Ontem, por exemplo, a turma foi dividida em quatro grupos, com a missão de se reunir ideias na formatação de trabalhos voltados à região e seus atores sociais.