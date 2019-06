Nazif recebeu na última terça-feira 25, o representante do Sindicato dos Policiais Civis do ex – Território de Rondônia, (SINPFETRO) Francisco Procópio, para tratar do Ofício nº 025/2019, que pede o cumprimento do art. 33, da Lei nº 12.269, de 21 de junho de 2010.

O documento determina que o Ministério da Justiça emita a Carteira de Identificação Policial para os agentes civis federais, vindos dos extintos territórios de Roraima, Rondônia e Amapá.

Após o encontro, Nazif protocolou junto ao Ministério da Economia, um ofício em que retifica a solicitação do SINPFETRO, com a justificativa do longo período decorrido da aprovação da lei.