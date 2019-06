O promotor de justiça Thiago Gontijo Ferreira, através do ofício nº 557/2019 assinado em 14 de junho, concedeu 10 dias de prazo para que o prefeito José Ribamar de Oliveira apresente esclarecimentos a respeito das providências adotadas no posto de saúde Luíza Maurício Simões, conhecido por “Balanção”, no município de Colorado do Oeste.

Conforme denúncia apresentada ao Ministério Público (MP) em agosto de 2018, o local estaria infestado de pombos, e alguns estariam mortos, colocando em risco a saúde de servidores municipais e de pacientes que precisam da unidade.

Em 26 de outubro, Ferreira instaurou inquérito civil público visando acompanhar e fiscalizar a adoção de medidas pelo Município para resolução do problema de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

No referido inquérito, o promotor salientou que, após vistoria, o Setor de Vigilância Sanitária do Município recomendou diversas medidas a serem tomadas para solucionar o problema, as quais, segundo o titular da Semusa, Gilmar Vedovotto, seriam concluídas num prazo de 90 dias, a contar da ordem de serviço a ser emitida após a finalização do processo de contratação de serviços e aquisição de materiais necessários.

Após 8 meses da declaração do secretário, agora o promotor quer saber os procedimentos executados para resolver o problema em definitivo no local.