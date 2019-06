Em meio à polêmica da devolução de R$ 311 mil ao governo do Estado de Rondônia, dinheiro que está na conta da prefeitura de Vilhena e deveria ser usado na aquisição de uma “vaca mecânica” (leia AQUI), o ex-presidente do PSDB, Antônio José de Oliveira Junior, conhecido como Junior Pintor, criticou o prefeito Eduardo Japonês (PV) e cobrou uma atitude séria dos representantes de sua agremiação na Câmara Municipal.

Em entrevista à Rádio Positiva FM na tarde desta quarta-feira, 26, ele disse que os parlamentares da sigla “faz de conta que fiscalizam o município de Vilhena”. Ele se referiu aos vereadores tucanos Samir Ali, Rafael Maziero e Adilson de Oliveira.

“Faço essa cobrança aos vereadores do meu partido. Eles têm que honrar o salário que recebem. Têm que cobrar os desmandos desse prefeito. Até agora as estradas não foram arrumadas. Abre o olho população de Vilhena, que todos estão sendo enganados. Não sabem administrar o dinheiro que está na conta da prefeitura”, disse Pintor.

Por outro lado, elogiou a atitude do vereador Carlos Suchi (Podemos) que foi o único representante do Legislativo que questionou comportamento e chamou Eduardo Japonês de incompetente e despreparado (leia AQUI).

“Ele, sim, está sendo o vereador do povo e cumprindo seu papel de vereador. Eu estou aqui para defender a cidade e não grupo político”, encerrou.

VEREADORES SE DEFENDEM

A reportagem do Extra de Rondônia também ouviu os parlamentares citados. Dos três, apenas Samir está em Porto Velho à trabalho. Leia as explicações abaixo:

Rafael Maziero: “Eu tenho fiscalizado, até porque fiscalizar é uma das minhas atribuições e eu não preciso fazer alarde pra isso. Em relação à vaca mecânica, o recurso não se perdeu por incompetência do prefeito, se perdeu porque fizeram duas licitações e as duas foram desertas, ou seja, não houve participantes, assim não havia o que fazer com o recurso, a devolução é obrigatória ao findar o prazo, porém nada impede a Deputada de reenviar o recurso para Vilhena”

Adilson de Oliveira: “Todos os vereadores estão comprometidos com suas funções e nem sempre é preciso ir a mídia para cobrar do executivo. Tenho requerimentos e ofícios entregues ao executivo, estou em contato com secretários e inclusive convidei o próprio vereador Suchi a me acompanhar em visita a São Lourenço onde andei por todo trajeto feito pelo ônibus escolar para verificar a situação das estradas e não só levei ao executivo municipal como aos órgãos estaduais e hoje os ônibus se encontram rodando novamente. Como vereador é preciso sim cobrar, mas, acima de tudo, é mostrar os resultados dessas cobranças em relação a prefeitura. Tenho trabalhado da mesma forma que fiz junto à gestão anterior, aprovando aquilo que era benéfico ao município; nunca barramos projetos da Rosani por ser considerado oposição”.

Samir Ali: “Acho que é uma opinião dele, que eu respeito. Eu nem na sessão estava. Fica difícil avaliar a questão”