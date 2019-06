A polêmica da devolução de R$ 311 mil aos cofres do governo do Estado referente ao recurso que seria disponibilizado para adquirir uma “vaca mecânica” continua rendendo polêmica em Vilhena.

Em ofício, o prefeito Eduard Japonês (PV) justificou insucessos na licitação, o que gerou uma série de críticas da sociedade e, principalmente, do vereador Carlos Suchi (Podemos), que chamou o mandatário de incompetente e despreparado (leia AQUI).

Na mesma linha de raciocínio, o ex-prefeito de Vilhena, Vitório Abrão, primeiro eleito no município, comentou o assunto no local disponibilizado aos internautas no site Extra de Rondônia.

Abrão fez considerações e aconselhou Japonês a separar o comportamento de Empresário e Gestor Público.

“Se houve duas licitações e foram desertas, entre em contato com a fábrica e compre direito. Simples assim. É a história do gestor e do empresário”, sugere. (LEIA ABAIXO O COMENTÁRIO NA ÍNTEGRA)

Agora, Japonês repassou o “pepino” aos vereadores, que votarão a matéria na sessão extraordinária que ocorrerá às 12h de hoje. Caso os parlamentares decidam pela aprovação, este será o quinto recurso devolvidos aos entes federativos.