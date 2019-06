Acontece neste sábado 29, o grande desfile de abertura da Rondônia Rural Sul, com concentração na praça Padre Ângelo Spadari a partir das 09h e saída as 10h em direção ao parque de exposições Ovídio Miranda de Brito.

Em visita ao Extra de Rondônia, Cesar Amaral, coordenador do evento explicou que a tradicional cavalgada é o pontapé inicial da feira, e percorrerá as principais avenidas de Vilhena, e nesta edição contará com comitivas de várias regiões, cavaleiros individuais, empresas convidadas, exposição de máquinas agrícolas, além de três carros de som.

Outra novidade é a organização das comitivas por meio de inscrições. O coordenador destaca que durante o evento a equipe mais organizada concorrerá a prêmios.

Amaral pontua que a comitiva que não estiver inscrita ainda, poderá fazer na hora também. Até o momento estão confirmadas sete equipes.

O representante alerta os participantes para que evitem o consumo excessivo de bebidas alcoólicas no trajeto, e ressalta que caixas pantaneiras terão a entrada liberada até o estacionamento do parque, já no bosque, onde será servido o almoço e haverá show, não será permitida a entrada com bebidas.

Sobre a limpeza das vias após a cavalgada, o representante da Aviagro esclarece que será feita através de uma parceria com a prefeitura de Vilhena.

Amaral também ressalta que a Aviagro contará com o apoio do Policia Militar, Corpo de Bombeiros e Policia Rodoviária Federal para fazer a segurança do evento.

RONDÔNIA RURAL SUL

A Rondônia Rural Sul acontecerá de 03 a 07 de julho, e contará com shows de Marília Mendonça, Forró Boys, Lauana Prado e a dupla Jads & Jadson.

O coordenador detalha que os preparativos para a festa estão a todo vapor, e enfatiza que esta edição conta com muitos apoiadores na área do agronegócio.

Amaral afirma que o diferencial desta edição é a oferta do evento com portões abertos, uma grade de show diversificada e preços acessíveis, além da variedade de expositores e o parque de diversões que está cheio de novidades.

O representante da Aviagro finaliza convidando toda a população para prestigiar o evento.