O Projeto Social Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas (GPRED) da Polícia Federal (PF) está transformando vidas de adolescentes e jovens de Vilhena com a pratica esportiva do taekwondo.

De acordo com o policial federal Fábio Santana, o projeto está ativo desde outubro de 2018, e atende cerca de 60 alunos e tem como objetivo conscientizar crianças e jovens a importância de estar inserido no esporte, no convívio social, e afasta-los do mundo das drogas. Fabio ressalta que o projeto abrange na maioria os alunos dos bairros mais carentes da cidade.

“A gente sabe que essa geração de adolescentes e jovens é muito complicado de lidar, mas nesses oito meses que estou à frente, muitos dos meus alunos, mudaram na disciplina, no respeito, na autoestima, e isso me dá alegria e motivação para seguir em frente. Inclusive tem alunos do projeto que competiram nos Jogos Escolares de Vilhena (JEV´s), representando duas escolas, e se classificaram para Jogos Escolares de Rondônia (JOER) ”, frisou Santana.

Matusalém Alves de Sousa, 16 anos, conta que é aluno e desde que entrou no projeto, o relacionamento com sua mãe e seu desempenho na escola melhorou, e pretende continuar no GPRED.

“ Eu realmente sou grato ao professor Fabio, desde que entrei, me recebeu bem e até hoje, me trata muito bem, e todos do grupo. Ele é como um pai para nós. O professor poderia aproveitar seu tempo para dedicar a sua família, mas não, vem aqui para nos dar aulas de tae-kwon-do, e ensinar o valor do respeito e disciplina”, concluiu o aluno.

