O deputado estadual Ezequiel Neiva (PTB) realizou uma reunião com o prefeito de Colorado do Oeste, José Ribamar de Oliveira (PSB), para tratar do repasse de emendas parlamentares programadas para o município. Também fez parte do encontro o vereador Natalio Silva dos Santos (PP).

Durante a reunião, Neiva reafirmou o compromisso de investir no município. O parlamentar citou ainda os recursos assegurados para Colorado em 2019, a exemplo os R$ 600 mil para a reforma do Centro Cirúrgico, R$ 346 mil destinado ao “Projeto Musicando” e R$ 150 mil para a construção de uma rampa no parque de exposições, a qual servirá como plataforma de observação aos participantes dos leilões.

Na ocasião, o prefeito agradeceu o deputado pelo apoio, e pontuou as dificuldades financeiras enfrentadas pelas prefeituras, além de enfatizar que os investimentos são necessários para que a população tenha melhor qualidade de vida.