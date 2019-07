O deputado estadual Lazinho da Fetagro (PT) reuniu-se com dirigentes de instituições de ensino e representantes de alunos que defendem alteração na metodologia de pontuação dada aos alunos, moradores de Rondônia, no vestibular da Unir.

O objetivo da mobilização é de que jovens possam ter maior acesso à universidade, especialmente nas áreas de medicina, direito e engenharias. E, para que isso aconteça, trabalham na sensibilização da classe política local, dos dirigentes da instituição federal de ensino e a comunidade em geral sobre a importância desta medida.

A proposta apresentada pelos representantes é de que haja um bônus sobre a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para os cidadãos naturais e/ou residentes que cursaram integralmente o ensino médio nas instituições de ensino situadas em Rondônia, visto que, conforme dados do Censo de Educação Superior, publicado pelo INEP, Rondônia possui um dos menores quantitativos de ofertas de vagas, instituições de nível superior e variedade de cursos de graduação no Brasil.

Universidades federais e estaduais públicas de outros Estados já adotam este procedimento no processo seletivo de alunos, classificadas como “Ações Afirmativas de Inclusão Regional”, amparadas no artigo 5º, inciso III da portaria nº 21/2015 do MEC, dando bônus na nota do ENEM que variam entre 7,092% a 20%. Na região Norte este critério na seleção de estudantes já é adotado pelos Estados do Pará, Amazonas, Acre e Amapá.

O deputado Lazinho da Fetagro se comprometeu em pautar este tema na próxima reunião da Comissão de Educação Assembleia Legislativa, da qual é presidente, no dia 07 de agosto, bem como contatar a direção da Unir para obter mais informações.

“Todas as ações que forem voltadas para beneficiar a educação do jovem rondoniense terão o nosso apoio, especialmente no que se refere a formação de profissionais na área de saúde que é muito carente em nosso Estado”, pontuou o parlamentar.

Participaram da reunião a coordenadora do cursinho pré-vestibular da Prefeitura de Porto Velho, Rosimar Gomes, a diretora do cursinho pré-vestibular Medquim, professora Elis Ortiz, professores e alunos de pré-vestibulares e ensino médio.