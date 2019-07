O secretário municipal de saúde (Semus), Afonso Emerick, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta segunda-feira, 1°, para explicar as melhorias e os avanços na saúde pública de Vilhena.

Ele iniciou explicando a abertura do Centro de Especialidade Vilhenense (CEV), que funcionará no prédio onde atenderia a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A discussão sobre uma possível “irregularidade” no local foi levantada pelo vereador Samir Ali (PSDB), durante a sessão extraordinária realizada na última sexta-feira, 28. Para ele, a UPA está abrindo, mas não como deveria (leia AQUI).

Porém, o titular da Semus esclareceu que o CEV está amparado por decreto assinado em novembro de 2018 pelo ex-presidente Michel Temer, que flexibiliza a finalidade das UPAs no Brasil. A medida permite que as estruturas físicas das UPAs, que ainda não entraram em funcionamento, sejam utilizadas para outras finalidades, desde que sejam dentro da área da saúde. Isto porque há muitas UPAs paradas sem oferecer atendimento à população, diante da dificuldade de estados e municípios de custear o serviço (leia mais AQUI).

“O vereador Samir está correto em cobrar. Ele está lutando por melhorias para Vilhena. Neste momento não há condições de manter uma UPA. Mas, com o CEV, a expectativa é de atender em torno de 100 pessoas por dia”, salientou.

Emerick enfatizou que, o resultado do CEV, que funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, será a de desafogar ainda mais o Hospital Regional (HR) de Vilhena, que já conta com o apoio do posto de saúde do bairro Lírio Hoesel, do Cristo Rei, atendendo, em média, 25 pacientes das 18h às 22h, de segunda a sexta-feira.

O secretário informou que o CEV vai oferecer urologia, cardiologia, ortopedia, raio-x, ultrassom, eletrocardiograma, entre outras especialidades. Garante, ainda, que o local contará com três médicos (um de manhã e dois à noite) que prestarão auxílio durante a “Demanda Livre”, uma programação que atenderá casos básicos e corriqueiros, como infeção, problema intestinal, entre outros.

“É a realização dos compromissos assumidos pelo prefeito Eduardo Japonês, implantando melhorias na saúde pública. Certamente o CEV se tornará referência em Rondônia”, destacou.

CIRURGIAS DE CATARATA

Emerick também comentou a respeito da emenda de R$ 2,45 milhões destinado a realização de cirurgias eletivas de catarata no HR de Vilhena, recurso conquistado semana passada durante sua viagem à Brasília (DF). O recurso extra orçamentário é proveniente de emenda parlamentar da deputada federal Jaqueline Cassol.

Ele informou que, através de uma licitação, uma empresa será contratada para realizar em torno de 2.000 cirurgias, não apenas de pacientes de Vilhena, mas de toda a região do Cone Sul. “É recurso garantido”, encerrou.