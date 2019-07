Nesta terça-feira, 2, Juvenil Coelho, diretor do Instituto Fênix, que há 34 anos está no mercado de pesquisa, visitou a redação do Extra de Rondônia, onde relatou que vai analisar o grau de satisfação do eleitor com prefeitos e vereadores de cinco municípios do Cone Sul, além do governador Marcos Rocha.

A pesquisa irá iniciar nesta quarta-feira, 3, pelo município de Cerejeiras. O instituto vai perguntar o grau de satisfação do eleitor com seu representante e se as eleições fossem hoje em qual pré-candidato votaria.

Em Cerejeiras serão entrevistadas 220 pessoas, Colorado, 254 – Pimenteiras, 151 – Corumbiara, 180 e Vilhena, 301. O resultado da pesquisa será divulgado na próxima semana.