De acordo com o levantamento de necessidades de cada residência regional, realizado no início do ano, o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER/RO) entregou na manhã desta segunda-feira 01, oito caminhonetes pick-ups para atender os municípios de Colorado , Ariquemes, Alvorada D’Oeste, Vilhena, Jaru, Buritis, Machadinho e São Francisco do Guaporé.

O ato foi realizada no almoxarifado do DER da capital, onde estiveram presentes o diretor-geral adjunto Diego Souza Auler, os residentes das oito regionais beneficiadas, o coordenador de operações e fiscalização Diego Martins Corrêa e o gerente de logística Odair José da Silva.

Na ocasião, o diretor-geral adjunto destacou o empenho da equipe financeira e de logística em atender as demandas das residências regionais com agilidade e transparência, proporcionando melhores condições de trabalho e avanços nas ações.

“Estamos trabalhando incansavelmente para que os avanços sejam inúmeros e, assim, possamos colher bons frutos. Atender à população com serviços de qualidade e resultados duradouros é o objetivo principal”, disse ele.

O investimento no valor total de R$ 456 mil. Os oito veículos facilitarãoas ações de gestão dos municípios na rotina administrativa de trabalho no interior no Estado. Na última segunda-feira de junho, o DER entregou duas motoniveladoras e ainda nesta semana serão entregues duas retroescavadeiras para fortalecimento das obras de serviços públicos no interior.