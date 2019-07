Atletas do município de Cabixi irão representar a escola José de Anchieta na final dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer), em Porto Velho.

Na fase regional disputada em Vilhena, o time feminino juvenil sagrou-se campeão. Equipe:Maria Luisa Branco, Mariana David Frank, Daniele Cristina Dos Santos Xavier, Mariana Lopes Stelmach, Milena Vitória de Oliveira Ferreira, Jaqueline Rocha Alves, Bruna Cristina Pereira Rieger e Iara Tahiná de Souza

Alisson Horbach, foi campeão do arremesso de peso juvenil e 2º lugar no lançamento do rico. Gerald Stefano, ficou com o segundo lugar no tênis de mesa. A professora Silvana Parecida Antunes da Silva, chefia a delegação. Gledson Ribeiro e Cleomar Bassegio Mackoviak, técnicos.