O município de Vilhena deve sentir os efeitos de mais uma frente fria a partir desta sexta-feira, 5.

O ar polar vindo do sul do país começa a penetrar na Amazônia, derrubando brusca e acentuadamente a temperatura, durante toda a noite de sexta-feira para sábado, 6, que amanhece com os termômetros marcando entre 13ºC e 16ºC, analisa o site “O Tempo Aqui”, do meteorologista Davi Friale.

“A forte onda de frio polar é tão forte que deverá chegar até o interior da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe e do sul do Ceará e do Piauí, assim como, com menor intensidade, o sul e sudoeste do Pará e o centro e sul do Tocantins. No entanto, entre os estados do Nordeste, será o interior da Bahia, onde o frio será mais intenso, com temperaturas, ao amanhecer, que poderão ficar próximas de 8ºC, em alguns pontos”, disse o profissional do tempo.

Essa previsão é compartilhada pelo site “Clima Tempo”, que também informa que os termômetros devem registrar 13ºC neste sábado.

Ainda, o site informa que as baixas temperaturas continuam no domingo, 7, e segunda-feira, 8, com 15ºC e 16ºC, respectivamente.