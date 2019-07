O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira, 05, na Avenida Celso Mazutti, em frente a uma concessionária de veículos, no bairro Parque São Paulo, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito, (P-trân), o condutor do caminhão Ford F-12000, de cor vermelha, placa NBB-1845/Vilhena, seguia pela Avenida Celso Mazutti, e ao chegar próximo à Rua Ricardo Carlos Korlert, teria acionado a seta para acessar a via a esquerda, quando o condutor da moto Honda CG 160, de cor vermelha, placa QTB-8183/Comodoro, tentou fazer uma ultrapassagem e acabou batendo na lateral do caminhão.

No impacto, o motociclista sofreu uma possível fratura na perna direita, e o passageiro, sofreu escoriações.

Ambos foram socorridos e encaminhados para o Hospital Regional de Vilhena. Os nomes das vítimas não foram divulgados.