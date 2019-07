O deputado estadual Francisco Mende de Sá Barreto Coutinho, o popular Chiquinho da Emater (PSB) visitou a redação do Extra de Rondônia na tarde desta sexta-feira, 5, momento em que fez um breve relato de suas ações no parlamento rondoniense.

Chiquinho – que tem como reduto eleitoral a região do Cone Sul, especialmente em Cabixi, onde foi prefeito desse município – iniciou a entrevista dizendo que esteve visitando Vilhena para participar da audiência pública promovida na prefeitura, com dirigentes da Energisa.

O objetivo é ouvir os representantes e cobrar melhorias referente a energia rural através do programa “Luz para Todos”. Além de participar do encontro, o parlamentar visitou alguns setores da cidade e conversou com moradores visando fazer uma análise da situação para fortalecer as redes de energia.

Após a reunião, o deputado espera que a Energisa tenha mais agilidade para o fortalecimento dos trabalhos nos municípios do Cone Sul. “Isto é muito importante para o produtor rural. Vamos cobrar o fortalecimento destas ações Cerejeiras, Colorado, Cabixi e todos os municípios do Cone Sul”, disse.

INVESTIMENTOS

Com relação a investimentos para a região, Chiquinho disse que, por meio de emenda coletiva, cada deputado incluíra R$ 500 mil (totalizando R$ 3 milhões) para atender a demanda de cirurgias eletivas para os pacientes de Vilhena e do Cone Sul.

Em sua programação, o deputado está visita a Cabixi, onde participará da programação dos 31 anos do município; logo estará em Cerejeiras para entregar equipamentos e, neste sábado, 6, à tarde, participará da inauguração do Centro de Especialidades de Vilhena (CEV).

RELAÇÃO COM GOVERNADOR

Chiquinho também comentou o relacionamento político/administrativo que tem com o governador Marcos Rocha (PSL). Ele diz que Rocha está realizando um bom trabalho e que a Assembleia Legislativa (ALE) está dando todas as conduções necessária para ajudar o Estado. “A união política é justamente para melhorar Rondônia”, frisou.

IMPEACHMENT

Ele também comentou a respeito do pedido de Impeachment que Marcos Rocha enfrenta na ALE após denúncia protocolada pelo advogado Caetano Neto. Rocha – conforme a denúncia – teria infringido a lei ao contratar servidores comissionados sem aprovação da ALE. Ele minimizou o problema, dizendo que “não tem sentido tirar o governador por uma questão tão pequena”.

O parlamentar adiantou que o caso deve ser discutido em plenário ainda em agosto, após o retorno das atividades legislativas.

“Existe uma lei estadual a ser seguida. O governador não foi orientado pela Procuradoria Geral do Estado que a nomeação dos cargos de autarquias e fundações tinham que passar pela Assembleia Legislativa. O pessoal pediu exoneração e foram sabatinados pela ALE. Já aprovamos os nomes e foram renomeados. O pedido de impeachment será discutido em agosto. Mas não tem sentido tirar o governador por uma questão tão pequena. Não houve desvio de recursos, nada disso. O governador teve uma votação de mais de 70% de aprovação em Rondônia e não podemos fazer isso para prejudicar o Estado. A ALE vai analisar isso com muita responsabilidade com o Estado”, salientou.

MUITO TRABALHO

Para finalizar a entrevista, Chiquinho garantiu muito trabalho, respeito e comprometimento com a região do Cone Sul. “Tive uma votação importante e vou retribuir com muito trabalho, principalmente no relacionado à agricultura familiar e pecuária, que são importantes para o desenvolvimento econômico. Na ALE, sou presidente da Indústria e comércio e tenho uma grande preocupação com este setores. Além de cuidar da Emater, cuidamos da agricultura familiar e outros setores prioritários”.