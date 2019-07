Na noite de sexta-feira 05, encerrando a agenda no Cone Sul de Rondônia o deputado estadual Chiquinho da Emater (PSB) participou da comemoração dos 31 anos de Cabixi.

Na ocasião, o parlamentar relembrou sua trajetória como prefeito e sua contribuição para o desenvolvimento da região.

Chiquinho também aproveitou para agradecer o convite do prefeito Silvênio e das demais autoridades presentes, além de parabenizar o trabalho da prefeitura que organizou a festa.

De acordo com o parlamentar a programação do evento seguirá até esse final de semana com apresentação de calouros, passeio ciclístico, sorteio de brindes, entrega da premiação do campeonato, apresentação de bandas e almoço.

“Cabixi está de parabéns, tenho orgulho de ter sido prefeito daqui. Reitero o meu agradecimento ao prefeito Silvênio que me convidou para participar deste grande evento. Gostaria de parabenizá-lo ainda pelo trabalho desenvolvido no município, no qual certamente poderá continuar contando com meu apoio na Assembléia Legislativa para desenvolver ainda mais”, conclui o deputado.