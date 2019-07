Um parque infantil garantido com recurso de emenda parlamentar do deputado estadual Ezequiel Neiva (PTB), será instalado na Praça dos Pioneiros, um dos cartões postais de Cerejeiras.

Neiva disse que a liberação da emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil está em tramitação na Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), aguardando transferência do recurso à conta da prefeitura de Cerejeiras, responsável pela execução do projeto e pelo processo licitatório da aquisição e montagem do parque infantil.

O deputado destaca que a Praça dos Pioneiros é um dos locais mais agradáveis da cidade, sendo ponto de encontro da população e de seus visitantes. “As famílias se encontram na Praça dos Pioneiros. As crianças precisam de entretenimento. O parque infantil suprirá essa necessidade”, argumentou.

O parlamentar pontuou ainda que a emenda destinada atende a solicitação dos vereadores Saulo Siqueira, DJ Samuka, Zeca Rolista e Kiko.

HISTÓRICO FAMILIAR

Ainda conforme o parlamentar, investir na Praça dos Pioneiros é resgatar a história de seu pai, Adelino Neiva, primeiro prefeito eleito de Cerejeiras. “Meu pai contribuiu com a construção dessa praça. Hoje sou deputado estadual e darei a minha parcela de contribuição”, disse Ezequiel.

PRAÇA DA BÍBLIA

Outro importante local de entretenimento de Cerejeiras é a Praça da Bíblia. Ela foi revitalizada e recebeu dentre os benefícios uma academia ao ar livre, uma quadra de vôlei de areia e campo de grama sintética, tudo com recurso de emenda parlamentar de Neiva durante seu primeiro mandato.