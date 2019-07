Associação Vilhenense de Voleibol (AVV) participou nos dias 05,06 e 07 da II Copa Craques do Voleibol, na cidade de Primavera do Leste, no Estado de Mato Grosso.

Os confrontos foram realizados nas quadras do ginásio Pianão e do Colégio Mãe da Divina Providência.

De acordo com o professor e o técnico Silvam Freitas, a competição reuniu equipes de Mato Grosso, Goiás e Rondônia, nas categorias mirim, infantil e Juvenil.

A equipe disputou em duas categorias na copa. As meninas do juvenil ficaram com bronze vencendo 2 a 0 as donas da casa. Já os times infantis se consagram campeã vencendo a representante de Cuiabá por 3 a 0.

Além disso, a equipe foi destaque individuais para atleta Vitória Moratelli como melhor levantadora e como melhor jogadora para Emanuelle Silva.